Медведев начнёт травяной сезон на турнире в Хертогенбосхе

Первая ракетка России Даниил Медведев начнёт травяной сезон с соревнований в Хертогенбосхе (Нидерланды). Об этом сообщает Tennis World USA.

Ранее российский теннисист трижды выступал на кортах Хертогенбосха: в 2017 году Медведев завершил выступление в четвертьфинале, в 2016 и 2018 годах – в первом круге турнира. В 2019 году россиянин не участвовал в соревновании.

Действующим чемпионом турнира является француз Адриан Маннарино.

На прошедшем турнире в Роттердаме (Нидерланды) Медведев завершил выступление в первом круге. Россиянин сенсационно уступил 104-й ракетке мира канадцу Вашеку Поспишилу со счётом 4:6, 3:6.

На данный момент Даниил Медведев располагается на пятой строчке в рейтинге ATP.

Турнир в Хертогенбосхе пройдёт с 6 по 14 июня.