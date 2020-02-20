Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Марселе, одержав первую победу с Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг соревнований категории АТР 250 в Марселе (Франция). Первый номер посева обыграл 18-летнего представителя Италии Янника Синнера — 1:6, 6:1, 6:2.



Для 24-летнего уроженца Москвы сегодняшняя победа стала первой за практически месяц. Свой последний матч он выиграл 25 января в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии.



Матч продлился 1 час 22 минуты. На счету Медведева 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Синнер отметился 1 подачей навылет, 1 двойной ошибкой и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов — 2 из 2.



Следующим соперником Медведева станет представитель Франции Жиль Симон, который ранее оказался сильнее словака Аляжа Бедене.



Соревнования на юге Франции проходят с 17 по 23 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 769 670. Действующим чемпионом соревнований в Марселе является Стефанос Циципас. В прошлогоднем финале он обыграл казахстанца Михаила Кукушкина — 7:5, 7:6.