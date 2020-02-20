Халеп обыграла Соболенко и пробилась в 1/2 финала турнира в Дубае

Румынская теннисистка Симона Халеп пробилась в полуфинал соревнований категории Premier в Дубае (ОАЭ). В матче 1/4 финала она расправилась с представительницей Беларуси Ариной Соболенко — 3:6, 6:2, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. На счету Халеп 2 эйса и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8. Двойных ошибок вторая ракетка мира избежала. Соболенко отметилась тремя ошибками на подаче и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов — 3 из 3.
За выход в финал престижного турнира Халеп поборется с американкой Дженнифер Брэйди, которая ранее обыграла Гарбинье Мугурусу из Испании. В параллельном полуфинале сыграют хорватка Петра Мартич и теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина.
Действующей чемпионкой турнира в Дубае является Белинда Бенчич из Швейцарии.
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