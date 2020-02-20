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Халеп обыграла Соболенко и пробилась в 1/2 финала турнира в Дубае

Халеп обыграла Соболенко и пробилась в 1/2 финала турнира в Дубае
Теннис / WTA 0

Румынская теннисистка Симона Халеп пробилась в полуфинал соревнований категории Premier в Дубае (ОАЭ). В матче 1/4 финала она расправилась с представительницей Беларуси Ариной Соболенко — 3:6, 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. На счету Халеп 2 эйса и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8. Двойных ошибок вторая ракетка мира избежала. Соболенко отметилась тремя ошибками на подаче и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов — 3 из 3.

За выход в финал престижного турнира Халеп поборется с американкой Дженнифер Брэйди, которая ранее обыграла Гарбинье Мугурусу из Испании. В параллельном полуфинале сыграют хорватка Петра Мартич и теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина.

Действующей чемпионкой турнира в Дубае является Белинда Бенчич из Швейцарии.

Дубай (ж). 1/4 финала
20 февраля 2020, четверг. 20:00 МСК
Симона Халеп
2
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 2
         
Арина Соболенко
13
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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