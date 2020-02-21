«Не мог смотреть, как я не попадаю». Тренер Медведева ушёл с трибуны во время игры Даниила
Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, ушёл с арены после того, как его подопечный проиграл первый сет матча второго круга турнира в Марселе (Франция) с представителем Италии Янником Синнером со счётом 1:6, сообщает официальный сайт соревнований.
После игры Медведев объяснил поступок тренера так: «Он больше не мог смотреть, как я не попадаю мячом в корт».
В итоге россиянин одержал победу со счётом 1:6, 6:1, 6:2. За выход в полуфинал Медведев поспорит с хозяином кортов Жилем Симоном.
Действующим чемпионом соревнований в Марселе является грек Стефанос Циципас. В прошлогоднем финале он обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана со счётом 7:5, 7:6 (7:5). Турнир с призовым фондом € 769 670 завершится 23 февраля.
Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Марселе
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