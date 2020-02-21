«Знаю, это выглядит безумием». Джокович запустил флешмоб по погружению в ледяную воду

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович объявил о челлендже, в котором призвал публиковать видео о погружении в ледяные водоёмы.

«Знаю, такие ванны выглядят безумием. Но они очень полезны для тренировки тела и разума. Различные техники помогают справиться с экстремальными условиями, а также ежедневными стрессами.

Призываю самых смелых найти ледяной водоём. Не забывайте, что на улице должна быть зима. Надо находиться в одном нижнем белье, а тело погрузить в воду хотя бы наполовину. Нужно провести в водоёме минимум одну минуту.

Отмечайте друзей, выкладывайте видео, используйте хештег #NoleChallenge. Вперёд!" — написал Джокович в «Инстаграме».

В 2020 году Новак стал победителем Открытого чемпионата Австралии, а также выиграл дебютный розыгрыш ATP Cup в составе сборной Сербии. В рейтинге ATP 32-летний уроженец Белграда занимает первую строчку.

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