«Знаю, это выглядит безумием». Джокович запустил флешмоб по погружению в ледяную воду

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович объявил о челлендже, в котором призвал публиковать видео о погружении в ледяные водоёмы.
«Знаю, такие ванны выглядят безумием. Но они очень полезны для тренировки тела и разума. Различные техники помогают справиться с экстремальными условиями, а также ежедневными стрессами.
Призываю самых смелых найти ледяной водоём. Не забывайте, что на улице должна быть зима. Надо находиться в одном нижнем белье, а тело погрузить в воду хотя бы наполовину. Нужно провести в водоёме минимум одну минуту.
Отмечайте друзей, выкладывайте видео, используйте хештег #NoleChallenge. Вперёд!" — написал Джокович в «Инстаграме».
В 2020 году Новак стал победителем Открытого чемпионата Австралии, а также выиграл дебютный розыгрыш ATP Cup в составе сборной Сербии. В рейтинге ATP 32-летний уроженец Белграда занимает первую строчку.
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