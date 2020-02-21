Тренер Медведева: меня раздражает, когда Даниил плачет из-за каждого проигранного очка

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал, почему ушёл с арены во время матча подопечного с итальянцем Янником Синнером во втором круге турнира в Марселе. Это случилось после того, как пятая ракетка мира проиграл первый сет со счётом 1:6.

«Когда я вижу такое отношение Даниила, такую энергию в первом сете, то, как он плачет по поводу каждого проигранного очка, это меня раздражает. Особенно когда он не показывает желания принимать нашу поддержку и намерение приободрить его.

Я сказал себе: «Ему нужно реагировать. Ему или мне». Пришлось это сделать мне. Я не собирался поощрять такое его поведение. Если бы он продолжил в том же духе, то врезался бы в стену. Я втайне надеялся, что это вызовет у него реакцию. Я не мог ждать дольше. Помню, как в Цинциннати мы просто стали кричать друг на друга. Теперь я решил уйти», — приводит слова тренера L'Equipe.



В итоге Медведев одержал победу со счётом 1:6, 6:1, 6:2. В четвертьфинале Даниил сыграет с французом Жилем Симоном.