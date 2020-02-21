Кузнецова сыграет в Дохе, Кербер и Конта пропустят турнир

Британская теннисистка Йоханна Конта из-за травмы не выступит на турнире в Дохе (Катар), который состоится с 23 по 29 февраля.

Как сообщает пресс-служба соревнований, в Катаре также не сыграют представительница Германии Анжелика Кербер и американка Даниэль Коллинс, у которой возникли проблемы с мышцами живота. В основной сетке их заменят россиянка Светлана Кузнецова, австралийка Айла Томлянович и Карла Суарес-Наварро из Испании. Ранее с турнира снялась канадка Бьянка Андрееску.

Ранее Кузнецова выступила на домашних соревнованиях в Санкт-Петербурге, где не смогла преодолеть первый круг, уступив швейцарке Белинде Бенчич. На текущий момент Светлана занимает 46-е место в рейтинге WTA.

Действующей чемпионкой турнира в Дохе является бельгийка Элисе Мертенс.