Кузнецова сыграет в Дохе, Кербер и Конта пропустят турнир

Британская теннисистка Йоханна Конта из-за травмы не выступит на турнире в Дохе (Катар), который состоится с 23 по 29 февраля.
Как сообщает пресс-служба соревнований, в Катаре также не сыграют представительница Германии Анжелика Кербер и американка Даниэль Коллинс, у которой возникли проблемы с мышцами живота. В основной сетке их заменят россиянка Светлана Кузнецова, австралийка Айла Томлянович и Карла Суарес-Наварро из Испании. Ранее с турнира снялась канадка Бьянка Андрееску.
Ранее Кузнецова выступила на домашних соревнованиях в Санкт-Петербурге, где не смогла преодолеть первый круг, уступив швейцарке Белинде Бенчич. На текущий момент Светлана занимает 46-е место в рейтинге WTA.
Действующей чемпионкой турнира в Дохе является бельгийка Элисе Мертенс.
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