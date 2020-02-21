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Рыбакина: рейтинг соперницы не имеет значения, я хочу выигрывать каждый матч

Рыбакина: рейтинг соперницы не имеет значения, я хочу выигрывать каждый матч
Теннис / WTA 0

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу над третьей ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ). Рыбакина выиграла матч со счётом 7:6, 6:3.

«Приходилось приспосабливаться, потому что для меня всё в новинку. Всегда отлично победить игрока из топ-5, но мне без разницы, на втором она месте или на третьем – это не имеет значения. Я всегда стараюсь сделать всё возможное и хочу выигрывать каждый матч. Я была сфокусирована том, что мне нужно сделать», – цитирует Рыбакину Tennis World USA.

В полуфинале турнира Рыбакина встречается с хорваткой Петрой Мартич.

Рыбакина является победительницей двух турниров в одиночном разряде. На текущий момент 20-летняя теннисистка занимает в рейтинге WTA 19-ю строчку.

Рыбакина одолела третью ракетку мира в четвертьфинале турнира в Дубае
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