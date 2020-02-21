Рыбакина — о полуфинале турнира в Дубае: подача помогла мне сегодня

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинале Рыбакина одолела хорватку Петру Мартич со счётом 7:6, 7:6.

«Устала, но счастлива. Первый сет был непростым, Мартич играет действительно хорошо. У неё отличные резаные удары. И у неё плоские удары, не такие, как у Плишковой, например. Это совершенно другой стиль игры. Начинать против неё было тяжело. Во втором сете я проигрывала — 0:3, но знала, что будет легче выиграть этот сет, чем сыграть третий. Очень хотела победить во втором сете. Подача помогла мне сегодня. Боролась за каждое очко», – цитирует Рыбакину официальный сайт WTA.

Для Рыбакиной финал турнира в Дубае станет четвёртым в сезоне. Теннисистка поборется за титул с румынкой Симоной Халеп, одолевшей в полуфинале американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:2, 6:0.