Рыбакина — о полуфинале турнира в Дубае: подача помогла мне сегодня

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинале Рыбакина одолела хорватку Петру Мартич со счётом 7:6, 7:6.
«Устала, но счастлива. Первый сет был непростым, Мартич играет действительно хорошо. У неё отличные резаные удары. И у неё плоские удары, не такие, как у Плишковой, например. Это совершенно другой стиль игры. Начинать против неё было тяжело. Во втором сете я проигрывала — 0:3, но знала, что будет легче выиграть этот сет, чем сыграть третий. Очень хотела победить во втором сете. Подача помогла мне сегодня. Боролась за каждое очко», – цитирует Рыбакину официальный сайт WTA.
Для Рыбакиной финал турнира в Дубае станет четвёртым в сезоне. Теннисистка поборется за титул с румынкой Симоной Халеп, одолевшей в полуфинале американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:2, 6:0.
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