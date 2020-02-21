Александрова сыграет с 18-летней Анисимовой в первом круге турнира в Дохе

Состоялась жеребьёвка первого раунда турнира в Дохе (Катар). Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Теннис. Доха (Катар). Женщины. Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) – Аманда Анисимова (США)

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Юлия Путинцева (Казахстан)

Вероника Кудерметова (Россия) – Кристина Младенович (Франция)

Светлана Кузнецова (Россия) – Чагла Бююкакчай (Турция)

Вера Звонарёва (Россия) – Се Шувэй (Китай).

Теннисистки, посеянные под первыми восемью номерами (Эшли Барти, Симона Халеп, Каролина Плишкова, Белинда Бенчич, Элина Свитолина, Софья Кенин, Кики Бертенс, Петра Квитова), автоматически прошли во второй круг соревнований.

Действующей чемпионкой турнира является представительница Бельгии Элисе Мертенс.

Турнир в Дохе пройдёт с 23 по 29 февраля.