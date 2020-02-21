Сафина — о возвращении Клейстерс: если это делает её счастливой, то почему бы и нет

Экс первая ракетка мира россиянка Динара Сафина прокомментировала возвращение 36-летней бельгийской теннисистки Ким Клейстерс на корт после восьмилетнего перерыва.
«У нас всего один шанс, одна жизнь. Если что-то делает тебя счастливым, то почему бы и нет. Кто-то может посчитать её сумасшедшей, потому что у неё трое детей и она не так молода. Я всё понимаю, но если это делает её счастливой, она не должна никого слушать. Мы все можем обсуждать это и говорить: «Ким, ты сумасшедшая? Возвращаться после того, как родила троих детей, о чём ты думала?». Но она ответит: «Послушайте, ребята, это делает меня счастливой. Я счастлива выходить на корт. Дети подросли, ходят в школу и занимаются своими делами, а я хочу жить своей жизнью». Чем меньше слушаешь других, тем лучше. Слушай своё сердце», – цитирует Сафину официальный сайт WTA.
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