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Сафина — о возвращении Клейстерс: если это делает её счастливой, то почему бы и нет

Сафина — о возвращении Клейстерс: если это делает её счастливой, то почему бы и нет
Теннис / WTA 0

Экс первая ракетка мира россиянка Динара Сафина прокомментировала возвращение 36-летней бельгийской теннисистки Ким Клейстерс на корт после восьмилетнего перерыва.

«У нас всего один шанс, одна жизнь. Если что-то делает тебя счастливым, то почему бы и нет. Кто-то может посчитать её сумасшедшей, потому что у неё трое детей и она не так молода. Я всё понимаю, но если это делает её счастливой, она не должна никого слушать. Мы все можем обсуждать это и говорить: «Ким, ты сумасшедшая? Возвращаться после того, как родила троих детей, о чём ты думала?». Но она ответит: «Послушайте, ребята, это делает меня счастливой. Я счастлива выходить на корт. Дети подросли, ходят в школу и занимаются своими делами, а я хочу жить своей жизнью». Чем меньше слушаешь других, тем лучше. Слушай своё сердце», – цитирует Сафину официальный сайт WTA.

Возвращение в 36 лет. Ким Клейстерс выходит на корт после длительного «декретного отпуска»
Знаменитая бельгийская чемпионка, многодетная мама возвращается в теннис после US Open-2012. Её первым турниром станет Дубай.
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