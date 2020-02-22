Симон — о победе над Медведевым: на бумаге Даниил сильнее меня, но теннис устроен иначе
Французский теннисист Жиль Симон прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале турнира в Марселе (Франция). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу француза.
«Сегодня я со всем справился хорошо, к тому же наносил хорошие ответные удары. Даже если на бумаге он сильнее меня, выходил в финал US Open, так устроен теннис. Я отправлял мяч туда, куда хотел, и это заставило его нервничать. Я приезжал сюда 14 лет и надеюсь, что продолжу хорошо выступать, здесь дела идут отлично», – цитирует Симона Ubitennis.
В полуфинальной стадии турнира Симон встретится с 19-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который одолел в четвертьфинальном матче белорусского теннисиста Егора Герасимова со счётом 7:5, 6:2.
Медведев проиграл Симону в четвертьфинале турнира в Марселе, взяв всего 4 гейма
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