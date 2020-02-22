Тим не смог обыграть 128-ю ракетку мира и впервые в карьере стать третьей ракеткой мира

Австрийский теннисист Доминик Тим потерпел сенсационное поражение в четвертьфинале соревнований в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В напряжённом матче он уступил 128-й ракетке мира из Италии Джанлуке Маджеру — 6:7 (4:7), 5:7.



Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. Тим отметился 1 подачей навылет, 1 двойной ошибкой и 2 реализованными брейк-пойнтами из 7. На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.



Стоит отметить, что в случае сегодняшней победы Тим впервые в карьере стал бы третьим номером рейтинга АТР. Пока же топ-3 табели о рангах останется неизменной: Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

Действующим чемпионом Rio Open является серб Ласло Джеке. В финальном матче прошлогоднего розыгрыша он обыграл Феликса Оже-Альяссима из Канады — 6:3, 7:5.