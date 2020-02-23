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Халеп стала седьмой действующей теннисисткой, которой удалось выиграть 20 титулов WTA

Халеп стала седьмой действующей теннисисткой, которой удалось выиграть 20 титулов WTA
Теннис / WTA 0

Главный трофей соревнований категории Premier в Дубае (ОАЭ) стал для румынской теннисистки Симоны Халеп 20-м в карьере. Таким образом, 28-летняя уроженка Констанцы стала седьмой действующей теннисисткой, которой покорилось это достижение.

Другие наиболее титулованные действующие теннисистки:

1. Серена Уильямс (США) — 73 трофея
2. Винус Уильямс (США) — 49
3. Ким Клейстерс (Бельгия) — 41
4. Мария Шарапова (Россия) — 36
5. Петра Квитова (Чехия) — 27
6. Виктория Азаренко (Беларусь) — 20.

В решающем матче турнира в Дубае Халеп обыграла 20-летнюю представительницу Казахстана Елену Рыбакину — 3:6, 6:3, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 2 часа 29 минут. На счету Халеп 3 эйса, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Рыбакина, являющаяся уроженкой Москвы, отметилась 2 подачами навылет, 5 двойными ошибками и 4 брейками.

Халеп на решающем тай-брейке обыграла Рыбакину в финале престижного турнира в Дубае
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