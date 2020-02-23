Рыбакина: я снова сыграла лишь в финале

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала поражение в финальном матче соревнований в Дубае (ОАЭ). 20-летняя уроженка Москвы уступила второй ракетке мира Симоне Халеп — 6:3, 3:6, 6:7 (5:7).
«Матч получился упорным. Конечно, я расстроена, снова сыграла лишь в финале. В то же время горжусь, что мне удалось выиграть все эти матчи на пути к главной игре, одолеть великих игроков. Позади потрясающая неделя», — цитирует Рыбакину официальный «твиттер» соревнований.
Напомним, в активе Рыбакиной уже четыре финала в 2020 году. Лишь в Хобарте теннисистка из Казахстана сумела одержать победу, при этом проиграв в решающих матчах Шэньчжэня, Санкт-Петербурга и Дубая.
По итогам соревнований в Дубае Елена поднимется на 17-ю строчку рейтинга WTA, что станет её лучшим результатом в карьере.
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