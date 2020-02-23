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Рыбакина: я снова сыграла лишь в финале

Рыбакина: я снова сыграла лишь в финале
Теннис / WTA 0

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала поражение в финальном матче соревнований в Дубае (ОАЭ). 20-летняя уроженка Москвы уступила второй ракетке мира Симоне Халеп — 6:3, 3:6, 6:7 (5:7).

«Матч получился упорным. Конечно, я расстроена, снова сыграла лишь в финале. В то же время горжусь, что мне удалось выиграть все эти матчи на пути к главной игре, одолеть великих игроков. Позади потрясающая неделя», — цитирует Рыбакину официальный «твиттер» соревнований.

Напомним, в активе Рыбакиной уже четыре финала в 2020 году. Лишь в Хобарте теннисистка из Казахстана сумела одержать победу, при этом проиграв в решающих матчах Шэньчжэня, Санкт-Петербурга и Дубая.

По итогам соревнований в Дубае Елена поднимется на 17-ю строчку рейтинга WTA, что станет её лучшим результатом в карьере.

Дубай (ж). Финал
22 февраля 2020, суббота. 18:15 МСК
Симона Халеп
2
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 7
6 		3 6 5
         
Елена Рыбакина
19
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Халеп на решающем тай-брейке обыграла Рыбакину в финале престижного турнира в Дубае
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