Надаль, Кирьос и Зверев узнали соперников на старте турнира в Акапулько

Организаторы соревнований категории АТР 500 в Акапулько (Мексика) провели жеребьёвку основной сетки. Турнир пройдёт с 24 по 29 февраля.



Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль в первом матче встретится с соотечественником Пабло Андухаром. В случае победы он сыграет с победителем матча Алекс де Минор (Австралия) — Миомир Кецманович (Сербия).



Немец Александр Зверев, получивший второй номер посева, за выход во второй раунд поспорит с теннисистом из Австралии Джорданом Томпсоном.



Действующий чемпион турнира Ник Кирьос начнёт защиту титула матчем с представителем Франции Уго Умбером. Кирьос и Надаль, находящиеся в натянутых отношениях, могут встретиться лишь в финальном матче.



В финале прошлогоднего розыгрыша Кирьос обыграл Зверева со счётом 6:3, 6:4. На пути к решающему матчу Ник поочерёдно обыграл Андреаса Сеппи, Рафаэля Надаля, Стэна Вавринку и Джона Иснера.