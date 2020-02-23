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Циципас защитил титул на турнире в Марселе

Циципас защитил титул на турнире в Марселе
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу в финальном матче турнира в Марселе (Франция) с 19-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:3, 6:4. Циципас выиграл турнир второй раз подряд.

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. На счету Циципаса 4 эйса, ни одной двойной ошибки и реализация 3 брейк-пойнтов из 9. Канадец 3 раза подал навылет, совершил 3 двойных ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5.

В прошлом году в финале Циципас одолел казахстанского теннисиста Михаила Кукушкина со счётом 7:5, 7:6.

Для 21-летнего греческого теннисиста турнир в Марселе стал первым выигранным соревнованием в текущем сезоне и пятым в карьере.

На данный момент Циципас занимает шестую строчку в рейтинге ATP.

Марсель. Финал
23 февраля 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
18
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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