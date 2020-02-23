Циципас защитил титул на турнире в Марселе
Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу в финальном матче турнира в Марселе (Франция) с 19-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:3, 6:4. Циципас выиграл турнир второй раз подряд.
Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. На счету Циципаса 4 эйса, ни одной двойной ошибки и реализация 3 брейк-пойнтов из 9. Канадец 3 раза подал навылет, совершил 3 двойных ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5.
В прошлом году в финале Циципас одолел казахстанского теннисиста Михаила Кукушкина со счётом 7:5, 7:6.
Для 21-летнего греческого теннисиста турнир в Марселе стал первым выигранным соревнованием в текущем сезоне и пятым в карьере.
На данный момент Циципас занимает шестую строчку в рейтинге ATP.
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