Циципас защитил титул на турнире в Марселе

Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу в финальном матче турнира в Марселе (Франция) с 19-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:3, 6:4. Циципас выиграл турнир второй раз подряд.

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. На счету Циципаса 4 эйса, ни одной двойной ошибки и реализация 3 брейк-пойнтов из 9. Канадец 3 раза подал навылет, совершил 3 двойных ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5.

В прошлом году в финале Циципас одолел казахстанского теннисиста Михаила Кукушкина со счётом 7:5, 7:6.

Для 21-летнего греческого теннисиста турнир в Марселе стал первым выигранным соревнованием в текущем сезоне и пятым в карьере.

На данный момент Циципас занимает шестую строчку в рейтинге ATP.