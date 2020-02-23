Джокович — о травме Федерера: это же Роджер, спорт нуждается в нём

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал травму швейцарца Роджера Федерера, который перенёс операцию и пропустит турниры в Дубае (ОАЭ), Индиан-Уэллсе (США), Майами (США) и Открытый чемпионат Франции. Также не состоится выставочный матч Федерера с немцем Александром Зверевым в Боготе (Колумбия).

«Это стало для меня сюрпризом, если честно. Я знал, что он боролся с травмой на Australian Open 2020. Но никто не знал, что на самом деле это за травма и каков масштаб проблемы. Мне не нравится наблюдать, как кто-то проходит через операции. Однажды это случалось и в моей карьере, и, надеюсь, это был последний раз. Я знаю, это влияет и психологически. Мне грустно, что Федерер проходит через подобное. Я надеюсь, скоро он вернётся на корт. Это же Роджер, спорт нуждается в нём», – приводит слова Джоковича Daily Express.