Джокович — о травме Федерера: это же Роджер, спорт нуждается в нём

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал травму швейцарца Роджера Федерера, который перенёс операцию и пропустит турниры в Дубае (ОАЭ), Индиан-Уэллсе (США), Майами (США) и Открытый чемпионат Франции. Также не состоится выставочный матч Федерера с немцем Александром Зверевым в Боготе (Колумбия).
«Это стало для меня сюрпризом, если честно. Я знал, что он боролся с травмой на Australian Open 2020. Но никто не знал, что на самом деле это за травма и каков масштаб проблемы. Мне не нравится наблюдать, как кто-то проходит через операции. Однажды это случалось и в моей карьере, и, надеюсь, это был последний раз. Я знаю, это влияет и психологически. Мне грустно, что Федерер проходит через подобное. Я надеюсь, скоро он вернётся на корт. Это же Роджер, спорт нуждается в нём», – приводит слова Джоковича Daily Express.
- 23 февраля 2020
-
20:24
-
19:36
-
18:56
-
17:51
-
16:38
-
11:58
-
10:17
-
09:20
-
00:22
- 22 февраля 2020
-
21:24
-
21:06
-
20:48
-
19:33
-
16:58
-
09:07
-
05:16
-
00:54
-
00:31
- 21 февраля 2020
-
22:40
-
21:28
-
20:38
-
20:09
-
19:42
-
19:33
-
18:23
-
17:16
-
16:22
-
15:07
-
14:30
-
13:52
-
13:13
-
12:20
-
11:11
-
10:29
-
09:05