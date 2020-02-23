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Александрова уступила 18-летней американке в первом раунде турнира в Дохе

Александрова уступила 18-летней американке в первом раунде турнира в Дохе
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила представительнице США Аманде Анисимовой в первом круге турнира в Дохе (Катар) со счётом 3:6, 6:7.

Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. На счету Александровой 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и реализация 1 брейк-пойнта из 8. Мартич 2 раза подала навылет, совершила 4 двойных ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 10.

В следующей стадии турнира американка встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, автоматически вышедшей во второй круг турнира после посева.

Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале Мертенс одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

Доха (ж). 1-й круг
23 февраля 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 4  
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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