Александрова уступила 18-летней американке в первом раунде турнира в Дохе
Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила представительнице США Аманде Анисимовой в первом круге турнира в Дохе (Катар) со счётом 3:6, 6:7.
Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. На счету Александровой 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и реализация 1 брейк-пойнта из 8. Мартич 2 раза подала навылет, совершила 4 двойных ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 10.
В следующей стадии турнира американка встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, автоматически вышедшей во второй круг турнира после посева.
Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале Мертенс одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.
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