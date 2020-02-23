Финал челленджера в Бергамо отменён из-за коронавируса
Финал турнира категории «челленджер» в Бергамо (Италия) отменён из-за вспышки коронавируса на севере страны. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации тенниса Италии.
В финальном матче должны были сыграть украинский теннисист Илья Марченко и француз Энцо Коко. Оба теннисиста получат очки и призовые за выход в финал. В полуфинале турнира 32-летний украинец одолел француза Хьюго Гастона со счётом 4:6, 6:4, 6:4.
Ранее в ATP отменили несколько турниров категории «челленджер», которые должны были пройти в Китае.
На данный момент число заразившихся коронавирусом на севере Италии превысило 150 человек. На севере страны отменяют или переносят все массовые мероприятия, в том числе футбольные матчи.
Читайте также
- 23 февраля 2020
-
21:48
-
21:17
-
20:24
-
19:36
-
18:56
-
17:51
-
16:38
-
11:58
-
10:17
-
09:20
-
00:22
- 22 февраля 2020
-
21:24
-
21:06
-
20:48
-
19:33
-
16:58
-
09:07
-
05:16
-
00:54
-
00:31
- 21 февраля 2020
-
22:40
-
21:28
-
20:38
-
20:09
-
19:42
-
19:33
-
18:23
-
17:16
-
16:22
-
15:07
-
14:30
-
13:52
-
13:13
-
12:20
-
11:11
Партнерский контент