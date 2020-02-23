Финал челленджера в Бергамо отменён из-за коронавируса

Финал турнира категории «челленджер» в Бергамо (Италия) отменён из-за вспышки коронавируса на севере страны. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации тенниса Италии.

В финальном матче должны были сыграть украинский теннисист Илья Марченко и француз Энцо Коко. Оба теннисиста получат очки и призовые за выход в финал. В полуфинале турнира 32-летний украинец одолел француза Хьюго Гастона со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

Ранее в ATP отменили несколько турниров категории «челленджер», которые должны были пройти в Китае.

На данный момент число заразившихся коронавирусом на севере Италии превысило 150 человек. На севере страны отменяют или переносят все массовые мероприятия, в том числе футбольные матчи.