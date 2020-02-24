Халеп поднялась на третью строчку в чемпионской гонке WTA, Александрова — седьмая

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 24 февраля румынка Симона Халеп поднялась на третью строчку. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, сохранила за собой седьмую позицию.
Чемпионская гонка WTA. 24 февраля
1 (1). Софья Кенин (США) — 2111.
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1570.
3 (5). Симона Халеп (Румыния) — 1350.
4 (3). Эшли Барти (Австралия) — 1251.
5 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1200.
6 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 810.
7 (7). Екатерина Александрова (Россия) — 755.
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 715.
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 700.
10 (10). Анетт Контавейт (Эстония) — 586.
11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 541.
…
32 (50). Вероника Кудерметова (Россия) — 273…
39 (39). Виталия Дьяченко (Россия) — 255...
56 (57). Людмила Самсонова (Россия) — 187...
59 (54). Анастасия Потапова (Россия) — 180...
89 (93). Анна Блинкова (Россия) — 129…
92 (84). Светлана Кузнецова (Россия) — 126.
- 24 февраля 2020
-
08:34
-
08:29
-
08:25
-
08:20
- 23 февраля 2020
-
23:43
-
21:48
-
21:17
-
20:24
-
19:36
-
18:56
-
17:51
-
16:38
-
11:58
-
10:17
-
09:20
-
00:22
- 22 февраля 2020
-
21:24
-
21:06
-
20:48
-
19:33
-
16:58
-
09:07
-
05:16
-
00:54
-
00:31
- 21 февраля 2020
-
22:40
-
21:28
-
20:38
-
20:09
-
19:42
-
19:33
-
18:23
-
17:16
-
16:22
-
15:07