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Халеп поднялась на третью строчку в чемпионской гонке WTA, Александрова — седьмая

Халеп поднялась на третью строчку в чемпионской гонке WTA, Александрова — седьмая
Теннис / WTA 0

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 24 февраля румынка Симона Халеп поднялась на третью строчку. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, сохранила за собой седьмую позицию.

Чемпионская гонка WTA. 24 февраля
1 (1). Софья Кенин (США) — 2111.
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1570.
3 (5). Симона Халеп (Румыния) — 1350.
4 (3). Эшли Барти (Австралия) — 1251.
5 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1200.
6 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 810.
7 (7). Екатерина Александрова (Россия) — 755.
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 715.
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 700.
10 (10). Анетт Контавейт (Эстония) — 586.
11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 541.

32 (50). Вероника Кудерметова (Россия) — 273…
39 (39). Виталия Дьяченко (Россия) — 255...
56 (57). Людмила Самсонова (Россия) — 187...
59 (54). Анастасия Потапова (Россия) — 180...
89 (93). Анна Блинкова (Россия) — 129…
92 (84). Светлана Кузнецова (Россия) — 126.

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