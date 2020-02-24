Халеп поднялась на третью строчку в чемпионской гонке WTA, Александрова — седьмая

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 24 февраля румынка Симона Халеп поднялась на третью строчку. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, сохранила за собой седьмую позицию.



Чемпионская гонка WTA. 24 февраля

1 (1). Софья Кенин (США) — 2111.

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1570.

3 (5). Симона Халеп (Румыния) — 1350.

4 (3). Эшли Барти (Австралия) — 1251.

5 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1200.

6 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 810.

7 (7). Екатерина Александрова (Россия) — 755.

8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 715.

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 700.

10 (10). Анетт Контавейт (Эстония) — 586.

11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 541.

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32 (50). Вероника Кудерметова (Россия) — 273…

39 (39). Виталия Дьяченко (Россия) — 255...

56 (57). Людмила Самсонова (Россия) — 187...

59 (54). Анастасия Потапова (Россия) — 180...

89 (93). Анна Блинкова (Россия) — 129…

92 (84). Светлана Кузнецова (Россия) — 126.