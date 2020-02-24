Донской опустился на две строчки в рейтинге ATP, Медведев — пятый

В обновлённом рейтинге ATP от 24 февраля российский теннисист Евгений Донской опустился на 114-ю строчку. Его соотечественник Даниил Медведев располагается на пятой позиции. Лидерство сохранил серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP. 24 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9720.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9395.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3885.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860.
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.
…
14 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2219...
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2040...
114 (112). Евгений Донской (Россия) — 503.
- 24 февраля 2020
-
08:34
-
08:29
-
08:25
-
08:20
- 23 февраля 2020
-
23:43
-
21:48
-
21:17
-
20:24
-
19:36
-
18:56
-
17:51
-
16:38
-
11:58
-
10:17
-
09:20
-
00:22
- 22 февраля 2020
-
21:24
-
21:06
-
20:48
-
19:33
-
16:58
-
09:07
-
05:16
-
00:54
-
00:31
- 21 февраля 2020
-
22:40
-
21:28
-
20:38
-
20:09
-
19:42
-
19:33
-
18:23
-
17:16
-
16:22
-
15:07