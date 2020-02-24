Джокович заявил о необходимости объединения ATP Cup и Кубка Дэвиса
Сербский теннисист Новак Джокович, победитель 17 турниров «Большого шлема», призвал к объединению Кубка Дэвиса и ATP Cup.
«По моему мнению, нужно объединить эти два турнира. Это необходимо, потому что для меня, например, будет очень сложно играть оба турнира каждый год, мне придётся выбирать. Я не думаю, что это подходящая модель соревнований», – цитирует Джоковича Tennis Head.
Ранее 19-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль также призвал руководство ATP к объединению турниров.
Сегодня, 24 февраля, стартует турнир в Дубае (ОАЭ). Новак Джокович, посеянный под первым номером, сыграет в первом круге с представителем Туниса Малеком Жазири, получившим уайлд-кард для участия в турнире.
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