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Хачанов победил Кукушкина в первом круге турнира в Дубае

Хачанов победил Кукушкина в первом круге турнира в Дубае
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов одолел представителя Казахстана Михаила Кукушкина в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ) со счётом 7:6, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. На счету Хачанова 6 эйсов, 2 двойных ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Кукушкин 1 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5.

В следующей стадии турнира российский теннисист встретится с победителем встречи индийца Праджнеша Гуннесварана и австрийца Денниса Новака.

Действующим чемпионом турнира в Дубае является третья ракетка мира Роджер Федерер. В прошлом году в финале Федерер одолел грека Стефаноса Циципаса, который недавно защитил титул чемпиона на турнире в Марселе.

Турнир в Дубае проходит с 24 по 29 февраля.

Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2020, понедельник. 13:10 МСК
Михаил Кукушкин
89
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		1  
7 7 		6  
         
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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