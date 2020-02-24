Хачанов победил Кукушкина в первом круге турнира в Дубае

Российский теннисист Карен Хачанов одолел представителя Казахстана Михаила Кукушкина в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ) со счётом 7:6, 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. На счету Хачанова 6 эйсов, 2 двойных ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Кукушкин 1 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5.
В следующей стадии турнира российский теннисист встретится с победителем встречи индийца Праджнеша Гуннесварана и австрийца Денниса Новака.
Действующим чемпионом турнира в Дубае является третья ракетка мира Роджер Федерер. В прошлом году в финале Федерер одолел грека Стефаноса Циципаса, который недавно защитил титул чемпиона на турнире в Марселе.
Турнир в Дубае проходит с 24 по 29 февраля.
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