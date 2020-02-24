С. Уильямс: не знаю, кто нас сфотографировал, но работать и быть мамой нелегко
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала фото в своём «инстаграме», на котором она держит на руках спящую дочь Олимпию.
«Я не знаю точно, кто нас сфотографировал, но работать и быть мамой нелегко. Я часто устаю, напрягаюсь, а затем выхожу и играю профессиональный теннисный матч. Мы двигаемся вперёд. Я так горжусь и вдохновляюсь теми женщинами, которые делают это день за днём. Горжусь быть мамой этой малышки», — написала Уильямс.
Фото доступно в «инстаграме» Серены Уильямс.
В нынешнем сезоне Серена завоевала свой первый с 2017 года титул, победив на турнире в Окленде. На Открытом чемпионате Австралии Уильямс дошла до третьего круга, где проиграла представительнице Китая Ван Цян.
С. Уильямс: моя дочь станет темнокожей женщиной, ей придётся тяжело
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