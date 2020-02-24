Павлюченкова снялась с турнира в Дохе из-за травмы

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не выступит на турнире в Дохе (Катар) из-за травмы. Об этом сообщили в «твиттере» WTA Insider.
«Анастасия Павлюченкова снялась с турнира в Дохе в связи с травмой правого бедра», – написано в сообщении.
Пост доступен в «твиттере» WTA Insider.
Сегодня должен был состояться матч первого круга турнира, в котором Павлюченковой предстояло сыграть против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой. Вместо Павлюченковой в турнире примет участие теннисистка из Венгрии Тимя Бабош. Победительница матча встретится во втором круге с действующей чемпионкой турнира бельгийкой Элисе Мертенс.
На прошедшем турнире в Дубае (ОАЭ) Павлюченкова завершила выступление во втором круге, где уступила представительнице Эстонии Анетт Контавейт со счётом 7:6, 7:5.
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