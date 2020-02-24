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Рублёв одержал победу на старте турнира в Дохе

Рублёв одержал победу на старте турнира в Дохе
Теннис / ATP 0

На старте турнира в Дубае (ОАЭ) россиянин Андрей Рублёв, посеянный под шестым номером, обыграл итальянца Лоренцо Музетти (Q) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.

Уроженец Москвы выполнил 5 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. В активе Музетти 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 релизованных брейка.

За выход в четвертьфинал Рублёв поборется с победителем матча Жоау Соуза (Португалия) — Филип Краинович (Сербия).

Действующим чемпионом турнира в Дубае является третья ракетка мира Роджер Федерер. В прошлом году в финале Федерер одолел грека Стефаноса Циципаса, который недавно защитил титул чемпиона на турнире в Марселе.

Турнир в Дубае проходит с 24 по 29 февраля.

Мужчины. Дубай. Первый круг

Филипп Кольшрайбер (Германия) — Мохамед Сафват (Египет, WC) — 4:6, 6:4, 6:0.

Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2020, понедельник. 16:15 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Лоренцо Музетти
311
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2020, понедельник. 15:00 МСК
Филипп Кольшрайбер
80
Германия
Филипп Кольшрайбер
Ф. Кольшрайбер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 0
         
Мохамед Сафват
132
Египет
Мохамед Сафват
М. Сафват
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