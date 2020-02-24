Рублёв одержал победу на старте турнира в Дохе

На старте турнира в Дубае (ОАЭ) россиянин Андрей Рублёв, посеянный под шестым номером, обыграл итальянца Лоренцо Музетти (Q) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.

Уроженец Москвы выполнил 5 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. В активе Музетти 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 релизованных брейка.

За выход в четвертьфинал Рублёв поборется с победителем матча Жоау Соуза (Португалия) — Филип Краинович (Сербия).

Действующим чемпионом турнира в Дубае является третья ракетка мира Роджер Федерер. В прошлом году в финале Федерер одолел грека Стефаноса Циципаса, который недавно защитил титул чемпиона на турнире в Марселе.



Турнир в Дубае проходит с 24 по 29 февраля.

Мужчины. Дубай. Первый круг

Филипп Кольшрайбер (Германия) — Мохамед Сафват (Египет, WC) — 4:6, 6:4, 6:0.