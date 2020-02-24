Марченко не согласен с распределением призовых и очков за несостоявшийся финал в Бергамо

Украинский теннисист Илья Марченко выразил несогласие с распределением призовых и очков за несостоявшийся финал турнира категории «челленджер» в Бергамо (Италия). Решающая встреча была отменена из-за вспышки коронавируса на севере страны. Марченко должен был сыграть с французом Энцо Коко. По решению АТР, оба теннисиста получили очки и призовые, как финалисты (или проигравшие в финале).

«Финал в Бергамо был отменён из-за неудачного стечения обстоятельств. Мы оба получаем деньги и очки, как проигравшие в финале. Разве это справедливо?

Правила есть правила, и ничего не изменить. Но на будущее можно бы изменить правила. Вот почему я задаюсь вопросом, насколько это справедливо. Разница в баллах весьма велика — 48/80, и мы целую неделю боролись, чтобы получить шанс сыграть за них. То же и про призовые. Финала не было, а мы оба получаем, как проигравшие в нём», — написал Марченко на своей странице в «Твиттере».