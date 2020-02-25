Потапова обыграла Шмидлову и вышла в 1/8 турнира WTA в Акапулько

18-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 97-е место в рейтинге WTA, вышла в 1/8 финала турнира WTA в Акапулько (Мексика), обыграв представительницу Словении Анну Швидлову (200-е место рейтинга WTA) в трёх сетах со счётом 4:6, 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа и 19 минут



Анастасия два раза подала на вылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы один эйс, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.



В 1/8 финала турнира Потапова встретится с победительницей пары Мари Боузкова (Чехия) – Татьяна Мария (Германия).



Турнир WTA в Акапулько (Мексика) проходит с 24 по 28 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 250 тыс. Действующей победительницей является китаянка Ван Яфань.