Потапова обыграла Шмидлову и вышла в 1/8 турнира WTA в Акапулько

18-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 97-е место в рейтинге WTA, вышла в 1/8 финала турнира WTA в Акапулько (Мексика), обыграв представительницу Словении Анну Швидлову (200-е место рейтинга WTA) в трёх сетах со счётом 4:6, 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа и 19 минут
Анастасия два раза подала на вылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы один эйс, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В 1/8 финала турнира Потапова встретится с победительницей пары Мари Боузкова (Чехия) – Татьяна Мария (Германия).
Турнир WTA в Акапулько (Мексика) проходит с 24 по 28 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 250 тыс. Действующей победительницей является китаянка Ван Яфань.
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