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Потапова обыграла Шмидлову и вышла в 1/8 турнира WTA в Акапулько

Потапова обыграла Шмидлову и вышла в 1/8 турнира WTA в Акапулько
Теннис / WTA 0

18-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 97-е место в рейтинге WTA, вышла в 1/8 финала турнира WTA в Акапулько (Мексика), обыграв представительницу Словении Анну Швидлову (200-е место рейтинга WTA) в трёх сетах со счётом 4:6, 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа и 19 минут

Анастасия два раза подала на вылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы один эйс, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В 1/8 финала турнира Потапова встретится с победительницей пары Мари Боузкова (Чехия) – Татьяна Мария (Германия).

Турнир WTA в Акапулько (Мексика) проходит с 24 по 28 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 250 тыс. Действующей победительницей является китаянка Ван Яфань.

Акапулько (ж). 1-й круг
25 февраля 2020, вторник. 01:00 МСК
Анастасия Потапова
97
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 1
         
Анна Шмидлова
200
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
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