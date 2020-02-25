Калинская проиграла Зиданшек на старте турнира в Акапулько
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла преодолеть барьер первого круга турнира в Акапулько. В стартовом матче россиянка уступила представительнице Словении Тамаре Зиданшек со счётом 3:6, 4:6.
Поединок продлился 1 час 32 минуты. Калинская не совершила ни одного эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт. Словенка в свою очередь сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов.
Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Потапова, занимающая 97-е место в рейтинге WTA, вышла в 1/8 финала турнира, обыграв словенку Анну Шмидлову.
Турнир WTA в Акапулько (Мексика) завершится 29 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 250 тыс. Действующей победительницей является китаянка Ван Яфань.
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