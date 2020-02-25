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Калинская проиграла Зиданшек на старте турнира в Акапулько

Калинская проиграла Зиданшек на старте турнира в Акапулько
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла преодолеть барьер первого круга турнира в Акапулько. В стартовом матче россиянка уступила представительнице Словении Тамаре Зиданшек со счётом 3:6, 4:6.

Поединок продлился 1 час 32 минуты. Калинская не совершила ни одного эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт. Словенка в свою очередь сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Потапова, занимающая 97-е место в рейтинге WTA, вышла в 1/8 финала турнира, обыграв словенку Анну Шмидлову.

Турнир WTA в Акапулько (Мексика) завершится 29 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 250 тыс. Действующей победительницей является китаянка Ван Яфань.

Акапулько (ж). 1-й круг
25 февраля 2020, вторник. 05:45 МСК
Тамара Зиданшек
74
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Анна Калинская
111
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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