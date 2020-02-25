У четвертьфиналиста Уимблдона диагностировали неврому Мортона

Четвертьфиналист Уимблдона 2019 года, аргентинский теннисист Гидо Пелья сообщил, что вынужден приостановить выступления из-за проблем со здоровьем. У него диагностирована неврома Мортона (доброкачественное утолщение, представляющее собой разрастание фиброзной ткани на стопе в области подошвенного нерва стопы).

«После третьего круга Australian Open я постоянно боролся со своей формой. Мне советовали приостановить выступления, но я не послушался, потому что очень хотел сыграть дома.

Позднее в Рио-де-Жанейро моё тело сказало «хватит». После того как у меня была диагностирована неврома Мортона, я решил прислушаться к организму. Я не буду выступать, пока не восстановлюсь на сто процентов. Надеюсь, это случится скоро. Спасибо за поддержку», — написал Пелья в своём «инстаграме».

В рейтинге ATP Гидо занимает 26-ю строчку.