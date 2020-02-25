Бывший тренер Федерера: о завершении карьеры Роджера говорили ещё в 2010-м

Пол Аннакон, экс-тренер 38-летнего швейцарца Роджера Федерера, прокомментировал решение бывшего подопечного перенести операцию на колене.

«Самое большое испытание из-за возраста заключается в том, что возвращаться после подобного становится сложнее. Но „Большая тройка“ — это исключение, а не правило. Предсказывать что-либо в их отношении крайне рискованно. Ещё в 2010 году, когда я начинал работать с Роджером, люди уже говорили о том, когда он завершит карьеру», — приводит слова Аннакона Tennis World USA.



Федерер после операции не выступит в Дубае (ОАЭ), Индиан-Уэллсе (США), Майами (США), а также не сыграет на Открытом чемпионате Франции. Кроме того был отменён запланированный на март выставочный матч в Боготе (Колумбия) между Федерером и немцем Александром Зверевым.

Бывший тренер Федерера отреагировал на решение Роджера об операции