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Бывший тренер Федерера: о завершении карьеры Роджера говорили ещё в 2010-м

Бывший тренер Федерера: о завершении карьеры Роджера говорили ещё в 2010-м
Теннис / ATP 0

Пол Аннакон, экс-тренер 38-летнего швейцарца Роджера Федерера, прокомментировал решение бывшего подопечного перенести операцию на колене.

«Самое большое испытание из-за возраста заключается в том, что возвращаться после подобного становится сложнее. Но „Большая тройка“ — это исключение, а не правило. Предсказывать что-либо в их отношении крайне рискованно. Ещё в 2010 году, когда я начинал работать с Роджером, люди уже говорили о том, когда он завершит карьеру», — приводит слова Аннакона Tennis World USA.

Федерер после операции не выступит в Дубае (ОАЭ), Индиан-Уэллсе (США), Майами (США), а также не сыграет на Открытом чемпионате Франции. Кроме того был отменён запланированный на март выставочный матч в Боготе (Колумбия) между Федерером и немцем Александром Зверевым.

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У других преследователей тоже хорошие шансы – прежде всего у Тима, Циципаса и Зверева. Не так далеко и Рублёв. Вернётся ли Роджер в топ-3?
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