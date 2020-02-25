Гауфф — первая с 2005 года 15-летняя теннисистка в топ-50 рейтинга WTA

Американка Кори Гауфф в обновлённом рейтинге WTA впервые в карьере поднялась на 49-ю строчку. Уроженка Атланты стала первой с 2005 года 15-летней теннисисткой, которой удалось попасть в топ-50, сообщается на официальном сайте тура.
В августе 2005 года в топ-50 входила 15-летняя представительница Болгарии Сесил Каратанчева.
В январе Гауфф стала четвёртой 15-летней теннисисткой в Открытой эре, которой удалось пробиться в четвёртый круг Australian Open. В третьем раунде она победила действующую чемпионку японку Наоми Осаку. В минувшем сезоне американка выиграла свой первый титул на соревнованиях WTA в одиночном разряде — в Линце (Австрия).
Первой ракеткой мира является австралийка Эшли Барти. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, занимает 26-ю строчку.
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