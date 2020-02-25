Рублёв и Хачанов уступили в первом матче парного разряда турнира в Дубае
Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов уступили южноафриканцу Рэйвену Клаасену и австрийцу Оливеру Мараху в матче парного разряда 1/8 стадии турнира в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:7, 3:6.
Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. На счету россиян 4 эйса и 4 двойных ошибки. Клаасен и Марах единожды подали навылет, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 1 брейк-пойнт из 9.
В четвертьфинальной стадии турнира теннисисты встретятся с победителями встречи между парами Аль-Янахи/Аль-Янахи и Колхоф/Мектич.
В одиночном разряде турнира в Дубае и Рублёв, и Хачанов пробились во второй круг соревнований, одолев итальянца Лоренцо Музетти и представителя Казахстана Михаила Кукушкина соответственно.
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