Давыденко: у Медведева хорошие шансы выиграть ТБШ, а Хачанову до этого ещё очень далеко

Бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко оценил шансы россиянина Даниила Медведева одержать победу на турнире «Большого шлема».
«Если не учитывать «Большую тройку», больше всего шансов выиграть ТБШ, конечно, у Доминика Тима. Он больше других способен вести длинные розыгрыши на высоких скоростях, пахать на корте за счёт высокой стабильности. Поэтому и стоит в первой десятке непрерывно уже четыре года.
Дальше, наверное, идёт Стефанос Циципас. Он представитель силовой манеры, но тоже умеет комбинировать. Александр Зверев, мне кажется, где-то потерял ритм своей игры. Возможно, он что-то снова сумеет поменять, уже в лучшую сторону, но пока его теннис недостаточно стабильный. Из наших ближе всего к решению этой задачи Даниил Медведев.
Был момент, когда он набрал форму, но сейчас у него небольшой провал. Думаю, что в большей степени спад Медведева связан с психологией, но это пройдёт, зато опыт участия в финале US Open останется, а это очень важно. Поэтому думаю, что у Медведева хорошие шансы выиграть турнир «Большого шлема».
Карену Хачанову до этого ещё очень далеко, надо много работать. Психологию Андрея Рублёва я знаю недостаточно. Выстрелить он, безусловно, может. Но надо помнить, что на турнирах «Большого шлема» требуется выиграть семь матчей из пяти сетов, а игра у Рублёва атакующая и энергозатратная», — приводит слова Давыденко «Коммерсант».
На US Open — 2019 Медведев дошёл до финала, где в упорной борьбе проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.
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