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Давыденко: у Медведева хорошие шансы выиграть ТБШ, а Хачанову до этого ещё очень далеко

Давыденко: у Медведева хорошие шансы выиграть ТБШ, а Хачанову до этого ещё очень далеко
Теннис / ATP 0

Бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко оценил шансы россиянина Даниила Медведева одержать победу на турнире «Большого шлема».

«Если не учитывать «Большую тройку», больше всего шансов выиграть ТБШ, конечно, у Доминика Тима. Он больше других способен вести длинные розыгрыши на высоких скоростях, пахать на корте за счёт высокой стабильности. Поэтому и стоит в первой десятке непрерывно уже четыре года.

Дальше, наверное, идёт Стефанос Циципас. Он представитель силовой манеры, но тоже умеет комбинировать. Александр Зверев, мне кажется, где-то потерял ритм своей игры. Возможно, он что-то снова сумеет поменять, уже в лучшую сторону, но пока его теннис недостаточно стабильный. Из наших ближе всего к решению этой задачи Даниил Медведев.

Был момент, когда он набрал форму, но сейчас у него небольшой провал. Думаю, что в большей степени спад Медведева связан с психологией, но это пройдёт, зато опыт участия в финале US Open останется, а это очень важно. Поэтому думаю, что у Медведева хорошие шансы выиграть турнир «Большого шлема».

Карену Хачанову до этого ещё очень далеко, надо много работать. Психологию Андрея Рублёва я знаю недостаточно. Выстрелить он, безусловно, может. Но надо помнить, что на турнирах «Большого шлема» требуется выиграть семь матчей из пяти сетов, а игра у Рублёва атакующая и энергозатратная», — приводит слова Давыденко «Коммерсант».

На US Open — 2019 Медведев дошёл до финала, где в упорной борьбе проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

Медведев выступит на травяном турнире в Лондоне
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