Чемпионка Australian Open отреагировала на поражение от украинки Ястремской
Чемпионка Australian Open Софья Кенин прокомментировала поражение в матче второго круга турнира в Дохе с украинкой Даяной Ястремской со счётом 3:6, 6:7 (4:7).
«Я очень расстроена. После Мельбурна, где я играла в лучший теннис в своей жизни, я стала играть не в худший, но в любом случае не в тот теннис, который хочу играть. Соперница действовала отлично. Я же не могла найти свою игру. Я играю не так, как хотелось бы, поэтому так разочарована.
Стоит отдать должное Ястремской. Она выполняла прекрасные удары в важные моменты. Она просто была сильнее в ключевых моментах, а я допустила слишком много невынужденных ошибок", — приводит слова Кенин официальный сайт тура.
Следующей соперницей Даяны будет испанка Гарбинье Мугуруса.
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