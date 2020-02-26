Кирьос — о реакции болельщиков: мне пофиг

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на поведение болельщиков, освиставших его после решения сняться с матча стартового раунда турнира в Акапулько (Мексика) с представителем Франции Уго Умбером. Действующий чемпион проиграл первый сет со счётом 3:6 и объявил, что прекращает борьбу из-за травмы кисти.
«Мне пофиг. Мне действительно пофиг. Я не здоров, но постарался приехать сюда, старался сыграть. Я общался со СМИ перед стартом турнира. Я пытался сыграть для болельщиков. Такое неуважение мне кажется странным. Но мне пофиг», — приводит слова Кирьоса The Age.
Следующим соперником Умбера будет американец Тейлор Фритц.
Кирьос ранее снялся с соревнований в Нью-Йорке и Делрэй-Бич. В прошлогоднем финале турнира в Акапулько Ник обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 6:4.
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