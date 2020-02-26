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Рублёв стал первым четвертьфиналистом турнира в Дубае

Рублёв стал первым четвертьфиналистом турнира в Дубае
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Дубае (ОАЭ) под шестым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 7:6 (7:3), 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

Вторая ракетка России 12 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 19 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 2 950 420 Рублёв поспорит с победителем поединка Даниэль Эванс (Великобритания) — Пьер-Юг Эрбер (Франция).

В 2019 году чемпионом турнира в Дубае стал швейцарец Роджер Федерер. В финале 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:4.

Дубай (м). 2-й круг
26 февраля 2020, среда. 13:10 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 3 		0  
         
Филип Краинович
33
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
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