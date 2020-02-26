Рублёв стал первым четвертьфиналистом турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Дубае (ОАЭ) под шестым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 7:6 (7:3), 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.



Вторая ракетка России 12 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 19 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 2 950 420 Рублёв поспорит с победителем поединка Даниэль Эванс (Великобритания) — Пьер-Юг Эрбер (Франция).

В 2019 году чемпионом турнира в Дубае стал швейцарец Роджер Федерер. В финале 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:4.

