Камельзон: когда Шарапова выходила на корт, он становился как дом моделей

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал решение 32-летней российской теннисистки Марии Шараповой завершить карьеру.

«Очень-очень жаль, что Шарапова закончила карьеру. Ушла легенда мирового тенниса. Она была самой знаковой спортсменкой всех времён, олицетворением и флагом российского тенниса. Она архиталантливый человек, который достигал высоких результатов не только талантом, но и работоспособностью и пониманием того, чем занимается. То, что сделала Шарапова, никто не смог даже близко повторить. К такой славе в мировом теннисе не подошёл никто. Да, мы знаем тройку ребят, которые сейчас работают, но Шарапова — единственная такая в мире.

У неё была значимая судьба — пройти через этот чертов мельдоний, который так и не доказал её вины. Маша даже после этого пробовала бороться, встать на ноги, и у неё это частично получилось. Она играла за сборную, была в нашей команде с Тарпищевым в Израиле, потом в Праге на финале Кубка Федерации. Там, где нужно было играть в команде, она была патриотична и всегда давала наивысший результат. Это уникальная личность. У неё можно было учиться высочайшему мастерству и достижению высот, человечности.

Шарапова не пропадёт и найдёт, чем заняться. Кроме всего, она была невероятно интеллигентной теннисной моделью — не мужлан, не дровосек. Она всегда была красивой девушкой, умела себя вести. У неё прекрасный английский. А как она одевается! Когда Маша выходила на корт, он становился как дом моделей! Я всегда сравнивал её с Улановой, которая могла в конце «Лебединого озера» сложить руки так, как до сих пор никто не может. Вроде что-то простое, но никто не может повторить.

Когда Шарапова выходила на корт, трибуны были забиты до потолка. На Saint-Petersburg Open мы не просто продали все билеты — люди буквально ломились на трибуну. Она сыграла одну игру и подняла всех любителей тенниса в России. Очень жаль, что пришло время, а оно берёт всех и никого не жалеет. В истории мирового тенниса Шарапова — одна из самых ярких звёзд. На неё можно равняться, ей можно восхищаться. Теннис в её исполнении всегда будет актуален. Я очень сожалению, что больше не сумею увидеть её на теннисной сцене. Это величайшая спортсменка. Она долго думала, уходить или нет. Мы даже ждали её на турнире в Санкт-Петербурге, но всему своё время. Может, где-то на показательных или выставочных играх она ещё выступит. Я буду не только стараться присутствовать на них, но и сам организовать такие игры. Может, ещё её увидим» — приводит слова Камельзона Sport24.