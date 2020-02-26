Чесноков: а что Шараповой, давать соперникам делать из неё котлету на корте?

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков отреагировал на решение бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой завершить карьеру.



«Все говорили вокруг, что Маша вот-вот закончит. Она может и хочет играть, но возможности нет, чтобы играть в теннис — нужно быть здоровым. Да и к тому же результаты её подводили, играла она слабо, была и слабой мотивация. Было видно, что она не может сильно подавать, активно играть, и что ей делать на корте? Подкидывать мячи, чтобы соперники из неё делали котлету?



Также я считаю, что её очень сильно подорвал момент с «мельдонием». Америка решила, что это допинг. Я услышал резюме человека, который занимался разработкой данного препарата, он чётко и ясно рассказал, как действует его препарат и что никакого отношения к допингу он не имеет. Представьте, что такое не играть год и три месяца в теннис?! Она единственная, кто была наказана за употребление «мельдония».



Если в целом посмотреть на её карьеру, она яркий игрок. Она выигрывала все турниры большого шлема. Любой другой теннисист может позавидовать её карьере.



Для меня незабываемым остаётся её Уимблдон, когда она будучи никем вышла в финал и обыграла Сирену Уильямс. Никто не мог подумать, что она её тогда обыграть, но она сделала это. Это была невероятная сенсация!» — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Мария — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», серебряный призёр Олимпиады-2012.

Мария Шарапова завершила карьеру