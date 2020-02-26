Янчук: Шарапова дошла до ручки и это признала. Правильно. Сколько можно упираться?

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на решение бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой завершить карьеру.



«Для меня решение Шараповой было не неожиданным, а долгожданным. Она с этим затянула – надо было раньше решиться на завершение карьеры. Глядя на объективную реальность, на её травмы и на вечные неудачи на корте, можно сказать, что ей давно было пора прекращать играть. Нужно было становиться социально-значимым человеком. Может быть, заниматься спортивными вопросами, поддерживать и вдохновлять молодёжь. Последние выступления и страдания ничего не приносили, кроме разочарований и огорчений. Она и былую форму потеряла, и травмы её мучили, и с тренерами был какой-то непорядок. Мария дошла до ручки и в конце концов это признала. Правильно сделала. Сколько можно упираться?



Больше всего мне запомнилось её участие в первом «Уимблдоне». Тогда, вопреки объективным реальностям, она его выиграла. Но тогда и Девенпорт сыграла не на своём уровне, а Серена Уильямс в финале не показала достойной борьбы. Хотя потом, как показала практика, Серена успешно боролась с Шароповой. Поэтому первый «Уимблдон» был и самый неожиданный, и самый прекрасный. Дальше Мария прибавила, стала претендовать на высокие места, но тогда уже не было неожиданностей. А на первом «Уимблдоне» был эффект появления молодой прекрасной девицы, перед которой все расступились. Это было прекрасно», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.



Мария — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», серебряный призёр Олимпиады-2012.

Мария Шарапова завершила карьеру