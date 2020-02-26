Шарапова назвала причины, по которым завершила карьеру в 32 года

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение завершить профессиональную карьеру.
«Одним из ключей к моему успеху было, что я никогда не оглядывалась назад и никогда не смотрела вперёд. Я верила, что если я продолжу усердно работать, то смогу оказаться в невероятном месте. В теннисе нет никакого мастерства: тебе просто нужно прислушиваться к корту и успокаивать эти назойливые мысли в голове:
Ты достаточно сделала, чтобы подготовиться к следующему сопернику? Ты взяла пару дней выходных – твоё тело теряет кондиции. Этот большой кусок пиццы? Лучше променяй это на хорошую утреннюю тренировку.
Слушая этот голос внимательно, предвосхищая его появление и исчезновение, я также приняла последние сигналы, когда они пришли.
Один из них появился в августе прошлого года на US Open. За закрытыми дверями, за 30 минут выхода на корт, мне замораживали плечо, чтобы я смогла сыграть этот матч. Травмы плеча для меня новы – со временем мои сухожилия износились, как нить. У меня было несколько операций: один раз в 2008 году, другая – в прошлом году. Я провела бесчисленные месяцы на физиотерапии. Выход на корт в тот день уже казался победой, хотя по идее должен был быть лишь первым шагом к ней. Я делюсь этим не для того, чтобы вызвать жалость, а лишь обрисовать мою новую реальность: моё тело стало отвлекать моё внимание.
Всю мою карьеру я никогда не задавалась вопросом, стоит ли этого того. Моя сила воли всегда была моим сильным оружием. Даже если соперник был физически сильнее и увереннее, даже лучше, я продолжала упорствовать», — цитирует Марию Vanity Fair.
Мария — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», серебряный призёр Олимпиады-2012.
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