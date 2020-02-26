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Квитова: испытываю к Шараповой большое уважение — она никогда не сдаётся

Квитова: испытываю к Шараповой большое уважение — она никогда не сдаётся
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Петра Квитова отреагировала на завершение карьеры россиянкой Марией Шараповой.

«Всегда было приятно быть с ней в туре, делить корт. Она тоже мощно бьёт по мячу, и наши матчи всегда были классными. Испытываю к Марии большое уважение — она никогда не сдаётся и является классным соперником.

Я знаю, как тяжело возвращаться и играть. У неё было много травм. Конечно, она хотела добиться ещё большего успеха, чем те результаты, которые ей позволял показывать организм.

Как бы то ни было, она выиграла пять мэйджоров. Мария — большая чемпионка. За пределами корта она является настоящей бизнес-леди. Она добилась многого в жизни и по-прежнему имеет много целей», — цитирует Квитову WTA Insider.

Мария — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», серебряный призёр Олимпиады-2012.

Квитова и Шарапова играли друг с другом 11 раз. Семь побед одержала россиянка, четырежды выигрывала чешка. В 2011 году теннисистки встретились в финале Уимблдона — со счётом 6:3, 6:4 победила Петра.

Шарапова назвала причины, по которым завершила карьеру в 32 года
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