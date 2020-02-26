Квитова: испытываю к Шараповой большое уважение — она никогда не сдаётся

Чешская теннисистка Петра Квитова отреагировала на завершение карьеры россиянкой Марией Шараповой.
«Всегда было приятно быть с ней в туре, делить корт. Она тоже мощно бьёт по мячу, и наши матчи всегда были классными. Испытываю к Марии большое уважение — она никогда не сдаётся и является классным соперником.
Я знаю, как тяжело возвращаться и играть. У неё было много травм. Конечно, она хотела добиться ещё большего успеха, чем те результаты, которые ей позволял показывать организм.
Как бы то ни было, она выиграла пять мэйджоров. Мария — большая чемпионка. За пределами корта она является настоящей бизнес-леди. Она добилась многого в жизни и по-прежнему имеет много целей», — цитирует Квитову WTA Insider.
Мария — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», серебряный призёр Олимпиады-2012.
Квитова и Шарапова играли друг с другом 11 раз. Семь побед одержала россиянка, четырежды выигрывала чешка. В 2011 году теннисистки встретились в финале Уимблдона — со счётом 6:3, 6:4 победила Петра.
- 26 февраля 2020
-
18:38
-
18:27
-
18:11
-
17:51
-
17:29
-
17:21
-
17:21
-
17:16
-
17:14
-
16:52
-
16:49
-
16:43
-
16:42
-
16:37
-
16:37
-
16:10
-
15:43
-
15:10
-
14:53
-
13:19
-
12:07
-
11:08
-
10:00
-
09:02
-
08:33
-
08:26
-
07:54
- 25 февраля 2020
-
23:47
-
22:30
-
20:50
-
19:22
-
18:32
-
17:18
-
16:26
-
16:15