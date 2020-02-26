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Хачанов обыграл Новака и может встретиться с Джоковичем на турнире в Дубае

Хачанов обыграл Новака и может встретиться с Джоковичем на турнире в Дубае
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов одолел представителя Австрии Денниса Новака во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. На счету Хачанова 5 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Двойных ошибок россиянин избежал. Новак 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт.

В следующей стадии турнира российский теннисист встретится с победителем встречи Новак Джокович (Сербия) — Филипп Кольшрайбер (Германия).

Действующим чемпионом турнира в Дубае является третья ракетка мира Роджер Федерер. В прошлом году в финале Федерер одолел грека Стефаноса Циципаса, который недавно защитил титул чемпиона на турнире в Марселе.

Турнир в Дубае проходит с 24 по 29 февраля.

Дубай (м). 2-й круг
26 февраля 2020, среда. 16:10 МСК
Деннис Новак
96
Австрия
Деннис Новак
Д. Новак
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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