Хачанов обыграл Новака и может встретиться с Джоковичем на турнире в Дубае

Российский теннисист Карен Хачанов одолел представителя Австрии Денниса Новака во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:3, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. На счету Хачанова 5 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Двойных ошибок россиянин избежал. Новак 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт.
В следующей стадии турнира российский теннисист встретится с победителем встречи Новак Джокович (Сербия) — Филипп Кольшрайбер (Германия).
Действующим чемпионом турнира в Дубае является третья ракетка мира Роджер Федерер. В прошлом году в финале Федерер одолел грека Стефаноса Циципаса, который недавно защитил титул чемпиона на турнире в Марселе.
Турнир в Дубае проходит с 24 по 29 февраля.
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