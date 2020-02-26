Хачанов обыграл Новака и может встретиться с Джоковичем на турнире в Дубае

Российский теннисист Карен Хачанов одолел представителя Австрии Денниса Новака во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:3, 6:4.



Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. На счету Хачанова 5 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Двойных ошибок россиянин избежал. Новак 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт.



В следующей стадии турнира российский теннисист встретится с победителем встречи Новак Джокович (Сербия) — Филипп Кольшрайбер (Германия).



Действующим чемпионом турнира в Дубае является третья ракетка мира Роджер Федерер. В прошлом году в финале Федерер одолел грека Стефаноса Циципаса, который недавно защитил титул чемпиона на турнире в Марселе.



Турнир в Дубае проходит с 24 по 29 февраля.