Жених Шараповой прокомментировал завершение карьеры россиянкой

Александр Гилкс, жених Марии Шараповой и известный британский бизнесмен, отреагировал на решение своей возлюбленной завершить профессиональную карьеру.



«Самому доброму и профессиональному человеку, что я знаю. Это тебе, Мария, и всему, что ждёт тебя в следующей главе! Продолжай вдохновлять нас своим невероятным смирением, самокритикой, силой и сосредоточенностью.

Поскольку твоя первая глава завершается множеством приятных моментов, мы с нетерпением ждём всего, через что ты с таким же мужеством пройдёшь в ближайшие годы. Горжусь и люблю», — написал Гилкс в своём «инстаграме».



Мария — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», серебряный призёр Олимпиады-2012.



В прошлом сезоне россиянка из-за различных травм приняла участие лишь в восьми турнирах. В 2019 году она потерпела два поражения в двух матчах. В настоящее время 32-летняя теннисистка является 373-й ракеткой мира.