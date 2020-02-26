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Белоруска Соболенко за 55 минут разгромила Саккари и вышла в 1/4 финала турнира в Дохе

Белоруска Соболенко за 55 минут разгромила Саккари и вышла в 1/4 финала турнира в Дохе
Теннис / WTA 0

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал соревнований в Дохе (Катар). В матче третьего раунда она со счётом 6:3, 6:0 обыграла представительницу Греции Марию Саккари.

Продолжительность встречи составила 55 минут. На счету Соболенко 1 эйс и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7. Саккари 3 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 4.

В следующей стадии турнира белоруска встретится с теннисисткой из Китая Чжэн Сайсай, которая оказалась сильнее Кики Бертенс из Нидерландов — 3:6, 6:3, 6:4.

Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале Мертенс одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

Турнир в Дохе проходит с 23 по 29 февраля.

Доха (ж). 3-й круг
26 февраля 2020, среда. 17:30 МСК
Мария Саккари
20
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0  
6 		6  
         
Арина Соболенко
13
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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