Белоруска Соболенко за 55 минут разгромила Саккари и вышла в 1/4 финала турнира в Дохе

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал соревнований в Дохе (Катар). В матче третьего раунда она со счётом 6:3, 6:0 обыграла представительницу Греции Марию Саккари.



Продолжительность встречи составила 55 минут. На счету Соболенко 1 эйс и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7. Саккари 3 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 4.



В следующей стадии турнира белоруска встретится с теннисисткой из Китая Чжэн Сайсай, которая оказалась сильнее Кики Бертенс из Нидерландов — 3:6, 6:3, 6:4.



Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале Мертенс одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.



Турнир в Дохе проходит с 23 по 29 февраля.