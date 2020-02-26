«Мария — великий боец». Джокович призвал стадион в Дубае посвятить Шараповой овации

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович отреагировал на завершение профессиональной карьеры россиянкой Марией Шараповой. Также серб попросил публику, собравшуюся на центральном стадионе соревнований в Дубае (ОАЭ) отметить карьеру Марии аплодисментами.
«Я бы хотел, чтобы каждый на стадионе поаплодировал Марии за её карьеру. Она этого точно заслуживает. Мария великий боец, как и положено каждому в нашем виде спорта. Её сила воли и желание позволяло ей проходить через все испытания, которые ей выпадали, особенно, в последние 5-6 лет: все травмы, операции, попытки вернуться на корт и заиграть на желаемом уровне. Очень жаль, что ей пришлось закончить с травмой, но у неё была замечательная карьера — она может собой гордиться», — заявил Джокович в послематчевом интервью.
Видео доступно в официальном «твиттере» АТР.
Мария и Новак находятся в приятельских отношениях. Теннисисты неоднократно принимали участие в различных рекламных акциях. Также Джокович несколько раз пародировал игровой стиль Шараповой.
О завершении профессиональной карьеры россиянка сообщила сегодня, 26 февраля. Мария — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», серебряный призёр Олимпиады-2012.
В прошлом сезоне россиянка приняла участие лишь в восьми турнирах из-за травм. В 2019 году она потерпела два поражения в двух матчах. В настоящее время 32-летняя теннисистка является 373-й ракеткой мира.
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