Врач Шараповой: вопрос о её завершении карьеры обсуждался ещё месяц назад
Анатолий Скальный, бывший врач Марии Шараповой, прокомментировал решение спортсменки завершить профессиональную карьеру. Информация, опубликованная в СМИ, не стала для него сюрпризом.
«Мы с отцом Марии ещё месяц назад обсуждали вопрос завершения карьеры. Время пришло, хотя физически она могла бы играть ещё пару лет», — цитирует Скального ТАСС.
О завершении профессиональной карьеры россиянка сообщила сегодня, 26 февраля. Мария — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», серебряный призёр Олимпиады-2012.
В прошлом сезоне россиянка из-за травм приняла участие лишь в восьми турнирах. В 2020 году она потерпела два поражения в двух матчах. В настоящее время 32-летняя теннисистка является 373-й ракеткой мира.
«Теннис, я говорю прощай». Почему Мария Шарапова завершила карьеру
Знаменитая россиянка объяснила свой уход из спорта.
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