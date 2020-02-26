Врач Шараповой: вопрос о её завершении карьеры обсуждался ещё месяц назад

Анатолий Скальный, бывший врач Марии Шараповой, прокомментировал решение спортсменки завершить профессиональную карьеру. Информация, опубликованная в СМИ, не стала для него сюрпризом.



«Мы с отцом Марии ещё месяц назад обсуждали вопрос завершения карьеры. Время пришло, хотя физически она могла бы играть ещё пару лет», — цитирует Скального ТАСС.



О завершении профессиональной карьеры россиянка сообщила сегодня, 26 февраля. Мария — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», серебряный призёр Олимпиады-2012.



В прошлом сезоне россиянка из-за травм приняла участие лишь в восьми турнирах. В 2020 году она потерпела два поражения в двух матчах. В настоящее время 32-летняя теннисистка является 373-й ракеткой мира.

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