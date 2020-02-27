Врач Шараповой: ситуация с мельдонием обидела Шарапову

Анатолий Скальный, бывший врач Марии Шараповой, прокомментировал решение спортсменки завершить профессиональную карьеру.
«Считаю, что её обидели, потому что у нас и мысли не было по поводу этого мельдония. Честный человек особенно страдает, когда его незаконно обижают. Поэтому у неё травма была больше не физическая, физическое состояние было как раз неплохим. Её задела эта история с мельдонием, потому что у неё был честный посыл, она не врала.
Она уникальный спортсмен, к спорту подходила как к эксперименту со своими возможностями. Я ей восхищался и восхищаюсь. Время пришло, она физически могла играть, это да. Она уникум, но я ей восхищался и восхищаюсь», — цитирует Скального ТАСС.
7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о положительном допинг-тесте на мельдоний. 8 июня 2016 года она была дисквалифицирована на два года, но после апелляции срок отстранения был уменьшен до 15 месяцев. После возвращения Мария выиграла лишь один турнир — в Тяньцзине в 2017 году. Из-за проблем с плечом, которые беспокоят Шарапову в последние годы, она была вынуждена сняться со многих турниров. В рейтинге WTA она опустилась на 373-ю строчку.
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