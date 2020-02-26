Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Реал Мадрид» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хачанов пошутил по поводу тактики на матч с Джоковичем

Хачанов пошутил по поводу тактики на матч с Джоковичем
Теннис / ATP 0

Третья ракетка России Карен Хачанов намекнул на то, что для победы над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем ему придётся находиться сразу в нескольких местах корта одновременно.

Фото доступно в «твиттере» Карена Хачанова.

«Моя тактика на матч с Джоковичем», — подписал фото Карен.

Теннисисты встретятся на стадии четвертьфинала соревнований категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ).

Ранее Карен и Новак играли друг с другом трижды. Единственную победу уроженец Москвы добыл в финальном матче престижного турнира категории «Мэйджор» в Париже в 2018 году.

Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира Роджер Федерер. В прошлом году в финале Федерер одолел грека Стефаноса Циципаса, который недавно защитил титул чемпиона на турнире в Марселе. Сам Роджер пропускает соревнования из-за травмы.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020